محامون من أجل العدالة تدين استدعاء مديرها مهند كراجة من قبل الاجهزة الامنية

وطن: ادانت محامون من أجل العدالة استمرار حملات التشويه التي يمارسها جهاز المخابرات العامة بحق مدير المجموعة المحامي مهند كراجة وإبلاغه نقابة المحامين عن نيته استدعاء المحامي كراجة، في سبيل التضييق عليه ثنيه عن الدفاع عن حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والتعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية للضغط من أجل توفير مساحة آمنة للحريات العامة في فلسطين.

وقالت المجموعة في بيان وصل وطن "إن هذه محاولات التشويه والتحريض المستمرة تختلف أشكالها وتتصاعد مع تصاعد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات على الحريات العامة، ليسَ بدءًا بمحاولة محاكمة كراجة على خلفية عمله الحقوقي في الأحداث التي أعقبت اغتيال الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، والتي على أثرها تم توقيف المحامي كراجه اثناء دخوله لمجمع محاكم رام الله في البالوع بتاريخ 4/7/2021 لمتابعة قضايا اعتقال النشطاء والمتظاهرين الذي جرى توقيفهم على مدار عشرة ايام من الاعتقالات المتواصلة في أعقاب مقتل الناشط بنات، حيث قامت قوة من الشرطة في حينه باعتقال المحامي كراجه دون وجود اي مذكرة قانونية تبرر التوقيف ودون المرور بالإجراءات القانونية الواجبة عند اعتقال المحامين التي تلزم النيابة العامة بمخاطبة نقابة المحامين لتبرير هذا الاجراء دون البحث في اسباب او مبررات الاعتقال".

واكدت مجموعة محامون من أجل العدالة على إدانتها لحملات التشويه بحق المحامي كراجه والتي تهدف في الأساس لقمع العمل الحقوقي والتضييق على المدافعين عن حقوق الانسان، كون هذه الحملات تتصل بشكل أساسي ومباشر بعمل ونشاط المحامي كراجه القانوني والحقوقي.

واكدت المجموعة انه كان من باب اولى على جهاز المخابرات العامة بدلاً من استدعاء المدافعين عن حقوق الانسان التوقف عن سلوك القمع والسحل والاعتقالات العشوائية والمقابلات اليومية غير القانونية التي يتعرض لها النشطاء.



وشددت مجموعة محامون من أجل العدالة أن كل محاولات شيطنتها والتحريض ضدها والضغط على أعضائها لن تثني المجموعة عن أداء واجبها، ومواصلة مسيرتها في الدفاع عن كل معتقلٍ ومواطن حُر يحاسب لممارسته حقًا مكفولًا في القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.

ودعت المجموعة عطوفة النائب العام إلى الوقوف جديًا على محاولات التضييق على المحامي كراجه ووقف ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، وبذات الوقت الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير في مختلف المحافظات، وإغلاق سجون الاعتقال السياسي بشكل نهائي.