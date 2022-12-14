انفجارات قوية تهزّ كييف

وطن: هزّت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف، فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تليغرام، بأن الانفجارات ضربت منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط العاصمة في وقت مبكر الأربعاء.

ولم يذكر المسؤول الأوكراني أي تفاصيل أخرى.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن جميع محطات الطاقة في بلاده تضررت أو دمرت من قبل الروس.

وأضاف زيلينيسكي في كلمته عبر الفيديو لمؤتمر المانحين لأوكرانيا في باريس الثلاثاء إن ملايين الأشخاص باتوا بدون كهرباء. وتابع: “تخيلوا هذا لبلدانكم”.

وأوضح أن المساعدة السريعة يمكن أن تمنع موجة هائلة من الهجرة نحو دول أخرى في أوروبا.

وأشار إلى أن مولدات الكهرباء “أصبحت لا تقل أهمية عن العربات المدرعة والصدريات الواقية”. وقال إنها جعلت من الممكن الحفاظ على عمل المستشفيات والشركات وإقامة خيام حيث يمكن للأشخاص التدفئة فيها وشحن هواتفهم المحمولة.

ويتوقع زيلينسكي المزيد من الهجمات على شبكة الطاقة أيضا.