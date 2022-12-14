قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
14.12.2022 06:56 AM
وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
وطالت الاعتقالات العديد من الأسرى المحررين واستهدفت كوادر وعناصر من حركة حماس.
وعُرف من بين المعتقلين:
القيادي في حماس الشيخ رزق الرجوب- دورا
القيادي في حماس المحرر جاد الله الرجوب- دورا
القيادي في حماس المحرر يوسف أبو راس- دورا
القيادي في حماس المحرر محمد كامل اقطيل- دورا
الاسير المحرر آدم أبو شرار- دورا
الاسير المحرر محمد أبو سندس- دورا
الاسير المحرر ثائر أبو سندس- دورا
درويش أبو حليمة- مخيم بلاطة بنابلس
لؤي حمايل- بيتا جنوب
عبد الله عمار عبدو- نابلس
أحمد صالح- زواتا
أمجد جمال ملحم- كفر راعي
الاسير المحرر محمد الميمي- أريحا
عدي صدام بدوان- بدو
أحمد العجوري- المغير
محمود تيتان- قلقيلية
عثمان الغول- مخيم نور شمس
الاسير المحرر محمد خلف- طولكرم