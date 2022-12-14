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وطن الأخبار فلسطيني

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

14.12.2022 06:56 AM
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وطالت الاعتقالات العديد من الأسرى المحررين واستهدفت كوادر وعناصر من حركة حماس.

وعُرف من بين المعتقلين:

 القيادي في حماس الشيخ رزق الرجوب- دورا

 القيادي في حماس المحرر جاد الله الرجوب- دورا

 القيادي في حماس المحرر يوسف أبو راس- دورا

 القيادي في حماس المحرر محمد كامل اقطيل- دورا

الاسير  المحرر آدم أبو شرار- دورا

الاسير  المحرر محمد أبو سندس- دورا

الاسير المحرر ثائر أبو سندس- دورا

 درويش أبو حليمة- مخيم بلاطة بنابلس

 لؤي حمايل- بيتا جنوب 

 عبد الله عمار عبدو- نابلس

أحمد صالح- زواتا 

 أمجد جمال ملحم- كفر راعي

الاسير المحرر محمد الميمي- أريحا

عدي صدام بدوان- بدو

 أحمد العجوري- المغير 

 محمود تيتان- قلقيلية

عثمان الغول- مخيم نور شمس

الاسير  المحرر محمد خلف- طولكرم

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