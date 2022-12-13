الاحتلال يصدر أحكامًا متفاوتة بحق أسرى مقدسيين

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بحق عدد من الأسرى المقدسيين، تراوحت بين 8 إلى 17 شهرًا.

فقد حكمت محكمة الاحتلال على الناشط المقدسي محمد الدقاق من حي الثوري ببلدة سلوان بالسجن 10 أشهر، ودفع غرامة مالية قيمتها ألف شيكل، علما أنه اعتقل قبل شهرٍ تقريبًا، فيما حكمت على الشاب حمزة الجولاني بالسجن 11 شهرًا.

كما أصدرت المحكمة العسكرية في "عوفر" اليوم حكما بسجن الشاب شادي جمال عميرة من بلدة صورباهر لمدة 14 شهرا، وفرضت عليه غرامة مالية.

وقالت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين إن شادي أبلغ المحكمة عن رفضه دفع الغرامة المالية، فقضت بسجنه لمدة أسبوعين اضافيين.

والشاب شادي عميرة طالب في جامعة بيرزيت وأحد نشطائها، وتنقل في عدة سجون ويقبع حاليا في سجن رامون الصحراوي.

وحكمت المحكمة المركزية للاحتلال اليوم ثلاثة شبان من حي رأس العامود ببلدة سلوان بالسجن الفعلي وهم: أحمد الغول لمدة 16 شهرًا، وعبد الله الزغل لمدة 17 شهرًا، وقيس حسونة لمدة 14 شهرًا.

وتحرر من سجون الاحتلال اليوم الأسير رياض القراوي من بلدة الطور بالقدس المحتلة بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 8 أشهر ، علما أن مخابرات الاحتلال أعادت اعتقاله في مركز شرطة صلاح الدين، ثم أخلت سبيله مساء اليوم.

من جانبها، أوضحت هيئة الأسرى أن الأسير المقدسي حسام سالم مطر (40 عاما) من جبل المكبر بالقدس المحتلة يعاني من وضع صحي خطير وحساس، ومشاكل صحية كثيرة بسبب الإهمال الطبي، حيث يقبع في العزل الانفرادي منذ 74 يومًا.

في السياق، أصدرت سلطات الاحتلال أمس قرارًا يقضي بمنع الشيخ عبد الرحمن بكيرات والشاب حمزة زغير من السفر لمدة شهر.