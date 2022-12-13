"إسرائيليون" يخططون للهجرة إلى أميركا بسبب عودة اليمين المتطرف للحكم

وطن: كشف صحفي من دولة إلاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مجموعات من إسرائيل تخطط الهجرة الى الخارج بسبب نتائج الانتخابات، وتشكيل حكومة يمينية متطرفة.

وقال الصحفي في صحيفة "جيروسالم بوست" تسفيكا كلاين إن أحد الأسباب التي تدفع هؤلاء للتخطيط للهجرة، هو "عدم الرضى عن الأوضاع الدينية، والتخوف من فرض الشريعة اليهودية المتطرفة على سكان إسرائيل".

ووفقا لكلاين، فإن هناك مجموعة تتكون من نحو ألف شخص، تعمل هذه الأيام على تجنيد 10 آلاف إسرائيلي للهجرة الجماعية الى الولايات المتحدة.

وقال: "هذه المجموعة من الشباب وأيضا كبار بالسن لا تعجبهم نتائج الانتخابات وعودة نتنياهو والأحزاب الدينية والمتطرفة لذلك قرروا الهجرة الى الخارج".

وأعلن شخص إ"سرائيلي" أميركي، يعيش حاليا في الولايات المتحدة، أنه على استعداد لاستقبال ا"لإسرائيليين" المهاجرين في مزرعة ضخمة يملكها. وقال: "إدولة الاحتلال الاسرائيلي لم تعد آمنة لليهود، ومن المهم الهجرة الى الولايات المتحدة وترك إسرائيل لأنها أصبحت دولة متطرفة جدا".