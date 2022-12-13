شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي تساهم في تجهيز مختبر بكلية الزراعة في جامعة فلسطين التقنية- فرع العروب

وطن: ساهمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي في تجهيز مختبر البستنة التابع لكلية الزراعة بجامعة فلسطين التقنية (خضوري)- فرع العروب بمدينة الخليل. وذلك في إطار التعاون المستمر بين الشركة والجامعة لدعم العملية التعليمية والمساهمة في تهيئة البيئة المناسبة للطبة خلال عملية تعلمهم.

وقال مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عماد الهندي "إن الشركة تحرص ضمن استراتيجيتها على تخصص جزءاً مهماً من دعمها ضمن مسؤوليتها المجتمعية لصالح المؤسسات التعليمية وتمكين البنية التحتية للتعليم في فلسطين، وفي هذا الإطار تأتي عملية تجهيز المختبر في كلية العروب التابعة لجامعة فلسطين التقنية لتكون منبعاً للكوادر المهنية القادرة نقل الخبرات للمجتمع الفلسطيني لاحقاً بعد التخرج".

واعتبر الهندي أن العلاقة المتينة التي تربط شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تساهم في دعم عدة مجالات مختلفة في مجال التعليم المهني والتدريب للطلبة، مبيناً أن عشرات الطلبة قد استفادوا من التعاون المستمر بين الطرفين على مدار الأشهر الماضية.

من جانبه، ثمن مدير جامعة فلسطين التقنية- فرع العروب الدكتور بلال يونس جهود شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي في تجهيز المختبر الذي من شأنه رفد السوق الفلسطيني بكوادر مهيئة ومهندسين زراعيين قادرين على نقل خبراتهم للمشاريع الزراعية الفلسطينية ونقلها نقلة نوعية في المستقبل، مبيناً أن تجهيز مختبر البستنة الشجرية والوقاية النباتية سيؤدي دوراً ريادياً وإرشادياً للمزارعين الفلسطينيين لا سيما في محافظتي الخليل وبيت لحم التي ينتمي لها معظم الطلبة الملتحقين بالكلية.

يشار إلى أن جامعة فلسطين التقنية- فرع العروب تضم نحو 1400 طالبٍ وطالبة من محافظات الخليل وبيت لحم، كما تعمل على تحقيق رؤيتها بالوصول إلى مجتمعٍ فلسطيني منتج ومستدام.