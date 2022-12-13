نقابة المحامين تواصل تعليق العمل أمام محكمة الجنايات

وطن: تواصل نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق العمل طيلة يوم غد الأربعاء، أمام محكمة الجنايات على مختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا.

وتشمل المحاكم النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وأوضحت النقابة، أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات وسيتم الاعلان عن أية مستجدات بشكل يومي.