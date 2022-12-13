"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تصدر "مرصد" الانتهاكات الإسرائيلية التربوية والثقافية في نوفمبر 2022

وطن: أصدرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الثلاثاء، النسخة الخاصة بشهر نوفمبر، من مرصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في المجالات التربوية والثقافية والعلمية.

وأوضحت اللجنة الوطنية أن هذا المرصد يقوم على متابعة ورصد هذه الانتهاكات في إطار سعي اللجنة الوطنية الدائم لإطلاع المنظمات الدولية المتخصصة لا سيما "اليونسكو" و"الإيسيسكو" و"الألكسو"، على صورة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين عموما والقدس بشكل خاص، والتي يسعى الاحتلال بكل الوسائل لتهويدها وتهويد تاريخها من خلال فرض السيطرة على المدارس والمناهج الفلسطينية، والمشهد الثقافي فيها، ويهدف المرصد لإبراز الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال وخرقه لكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويستعرض المرصد بشكل شهري الانتهاكات الإسرائيلية في مجال التربية والتعليم، وفي مجال التعليم العالي، ومجال التراث المادي، بالإضافة للانتهاكات الإسرائيلية في مجال التعبير الثقافي، ومجالات البيئة، ويخصص جزء منه لمدينة القدس والانتهاكات المتكررة فيها.

وتعتمد اللجنة الوطنية في مرصدها للانتهاكات الإسرائيلية في مجالات التربية والثقافة والعلوم على مجموعة من مصادر المعلومات الرسمية وغير الرسمية، والجهات والمنظمات الحقوقية الدولية، بالإضافة لوكالات الإعلام والصحافة، هذا فضلاً عن تقارير الطواقم المتخصصة في اللجنة الوطنية التي ترصد فيها التحريض والعنصرية في الإعلام الإسرائيلي والانتهاكات ذات الصلة بمجالات عملها.

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