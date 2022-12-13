بلدية الاحتلال تسلم عائلة الرجبي قرارا بهدم منزلها في سلوان

وطن: وضع موظفو بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطار هدم إداري على الباب الرئيس لمنزل عائلة سامي الرجبي في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، بعد مرور 6 أشهر على هدم جزء من المبنى.

وكانت آليات بلدية الاحتلال هدمت جزءا من مبنى عائلة الرجبي في شهر أيار الماضي بحجة البناء دون ترخيص، وعاشت العائلة التي تضم سامي الرجبي وزوجته و4 أبناء وعائلاتهم وعددهم نحو 30 فردا، فيما تبقى من المبنى.

يشار إلى أن بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى من أكثر البلدات المنكوبة بالقدس المحتلة، ويتهدد سكانها الهدم والاخلاء والاستيلاء على بيوتهم لصالح الجمعيات الاستيطانية.