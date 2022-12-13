الخارجية الأميركية: استشهاد الطفلة جنى زكارنة "حادث مأساوي" وعلى إسرائيل تحمل المسؤولية

وطن: أدانت وزارة الخارجية الأميركية حادثة استشهاد الطفلة جنى زكارنة (16 عامًا)، برصاص قناص إسرائيلي خلال العدوان الأخير في مدينة جنين، معبرة عن أسفها لما حدث للطفلة.

وذكر نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "إننا ننتظر من إسرائيل أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه القضية”، معتبرا ما حدث بـ "الحادث المأساوي".

وعبر عن قلقه من "زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين"، داعيا من جميع الأطراف إلى العمل على تهدئة الأوضاع.