تجريف مساحات من أراضٍ جنوب نابلس لصالح التوسع الاستيطاني

وطن: أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، ان البؤرة الاستيطانية "يش كودش" تشهد أعمال توسعة وتجريف على حساب أراضي المواطنين في بلدات قصرة، وجالود، وقريوت جنوب نابلس.

وأضاف دغلس، ان المستوطنين مستمرون في سياسة نهب الأراضي، والمزيد من البناء في المستوطنات، والبؤر الاستيطانية المنتشرة حول محافظة نابلس، التي بلغ عددها 13 مستوطنة، و39 بؤرة استيطانية.

وفي سياق متصل، قال دغلس إن مستوطنين نثروا حبوب قمح مسممة في المراعي القريبة من خربة طانا التابعة لأراضي بيت فوريك شرق نابلس؛ بهدف قتل المواشي، وحرمان الأهالي من أراضيهم، وتهجيرهم عنها، تمهيدا لوضع اليد عليها.