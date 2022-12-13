قفزة هائلة لمنتخب المغرب في تصنيف الفيفا الشهري

وطن: يعيش منتخب المغرب لكرة القدم فترة ذهبية، حيث يواصل إنجازاته التاريخية غير المسبوقة عربيا وإفريقيا.

وبلغ منتخب المغرب الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022، بعد تخطيه المنتخب البرتغالي بهدف يوسف النصيري، في المباراة التي جرت على ملعب الثمامة في قطر.

ووصل "أسود الأطلس" إلى هذه المرحلة المتقدمة، بعد فوزين على بلجيكا وكندا وتعادل مع كرواتيا في دور المجموعات، تبع ذلك انتصاران على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ16، ثم البرتغال (1-0) في دور الثمانية.

وبفضل هذه النتائج المبهرة حصد المنتخب المغربي رصيدا كبيرا من النقاط، ارتقى به إلى مركز متقدم في تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وأكد موقع football-ranking المتخصص في حساب نقاط المنتخبات، أن "أسود الأطلس" بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي، نجح في حصد 108.88 نقطة.

وبفضل هذه النقاط، تقدم منتخب المغرب 11 مركزا في تصنيف "الفيفا" ليصل إلى المركز الحادي عشر برصيد 1672.38 نقطة، بعد أن كان في المركز الثاني والعشرين قبل انطلاق منافسات مونديال قطر.

ومن المقرر أن يصدر "الفيفا" التصنيف الرسمي للمنتخبات الوطنية مطلع العام الجديد 2023.

بدوره أكد موقع "البطولة" المغربي، أن أبناء المدرب الركراكي باتوا على بعد مركز واحد، من دخول المنتخبات العشرة الأولى عالميا.

وفي حال نجح المغاربة في الوصول للمركز العاشر بناء على نتائج المباراتين المتبقيتين في مونديال قطر، فإنه سيصل إلى أفضل تصنيف حققه في تاريخه.

وكان منتخب المغرب وصل إلى المركز العاشر عالميا، في عام 1998، كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ هذا الموقع المتقدم.

وما زال منتخب البرازيل يحافظ على صدارة التصنيف رغم إقصائه من الدور ربع النهائي لكأس العالم أمام كرواتيا، وفقد 0.53 نقطة، ليصبح رصيده 1840.77 نقطة.

وارتقى منتخب فرنسا إلى المركز الثاني بعد أن كان رابعا، مستغلا الخروج المبكر لمنتخب بلجيكا، الذي تراجع إلى مركز "الديوك".

وحافظ منتخب الأرجنتين على المركز الثالث، بعدما أضاف 25.24 نقطة، ليصل إلى 1799.12 نقطة، بفارق بسيط جداً عن فرنسا صاحبة 1800.70 نقطة.

وجاء المنتخب الإنجليزي في المركز الخامس، يليه كل من هولندا وإيطاليا والبرتغال وكرواتيا وإسبانيا، على التوالي، ثم المغرب في المركز الحادي عشر.