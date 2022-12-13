الاعلام العبري يكشف تفاصيل عملية فاشلة ضد "عرين الاسود"

وطن: كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية الفاشلة في نابلس قبل عدة أيام، والتي استهدفت قيادات من مجموعة "عرين الأسود".

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن العملية التي نفذت في البلدة القديمة بنابلس منذ أيام كانت تستهدف فلسطينيين نفذا عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "شافي شمرون" ما أدى لمقتل الجندي عيدو باروخ.

ووفقا للإذاعة العبرية، فإن قوة خاصة تسللت إلى البلدة القديمة وحاولت محاصرة منزل كان بداخله اثنين من نشطاء "عرين الأسود" وتم إطلاق قذائف تجاه المنزل الذي تحصنوا به، إلا أنهم تمكنوا من الفرار، وفشلت العملية.