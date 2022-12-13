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وطن الأخبار فلسطيني

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

13.12.2022 06:48 AM
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت اماكن متفرقة في الضفة.

وعُرف من بين المعتقلين:

الطالب الجامعي براء غزال- الخليل

محمد الجعبري- الخليل

 زكي يوسف ديرية- بيت فجار

محمد يوسف ديرية- بيت فجار

 موسى يوسف ديرية- بيت فجار

 يونس يوسف ديرية- بيت فجار

عماد محمد طقاطقة- بيت فجار

الاسير المحرر ماهر تحسين عابد- كفردان

 عمار محمد بني عودة- طمون 

محمد زيدان- كفر نعمة

محمد العبيدي- السيلة الحارثية

 الفتى عبد الرحمن عزات- مخيم عقبة جبر 

أحمد أبو عادي- كفر نعمة

 أدهم رفيق شواهنة- كفر ثلث 

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