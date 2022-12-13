قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
13.12.2022 06:48 AM
وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت اماكن متفرقة في الضفة.
وعُرف من بين المعتقلين:
الطالب الجامعي براء غزال- الخليل
محمد الجعبري- الخليل
زكي يوسف ديرية- بيت فجار
محمد يوسف ديرية- بيت فجار
موسى يوسف ديرية- بيت فجار
يونس يوسف ديرية- بيت فجار
عماد محمد طقاطقة- بيت فجار
الاسير المحرر ماهر تحسين عابد- كفردان
عمار محمد بني عودة- طمون
محمد زيدان- كفر نعمة
محمد العبيدي- السيلة الحارثية
الفتى عبد الرحمن عزات- مخيم عقبة جبر
أحمد أبو عادي- كفر نعمة
أدهم رفيق شواهنة- كفر ثلث