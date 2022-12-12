الاحتلال يمنع مقدسيين من السفر

وطن: سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر عيسى الهدمي قرارا بمنعه من السفر لمدة شهر.

ومنعت سلطات الاحتلال الهدمي من السفر مرات عديدة، وتبلغ حصيلة منعه مدة أربع سنوات ونصف، فيما يمنع من دخول مدينة القدس منذ عام ونصف، واعتقل في سجون الاحتلال أربع سنوات.

كما جددت مخابرات الاحتلال اليوم قرار منع الأسير المحرر الحاج نهاد زغير من السفر لمدة شهر.

وسلمت شرطة الاحتلال اليوم قرارا يقضي بإبعاد الناشط المقدسي محمد أبو الحمص عن باب العمود وشارع نابلس لمدة أسبوعين.

كما أصدرت سلطات الاحتلال اليوم حكما بالسجن الإداري لمدة 4 أشهر بحق الأسير أيمن خضر مبارك من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وفي السياق، برأت المحكمة المركزية للاحتلال اليوم الشاب جمال خالد الحسيني (23 عاما) من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة من التهم التي وجهت إليه، وقضت بالإفراج عنه دون شروط.

وقالت لجنة أهالي حي الشيخ جراح أن الحسيني ذاق مرارة زنازين الاحتلال والسجن لأكثر من 6 أشهر، بالإضافة إلى الحبس المنزلي والابعاد عن مدينته ومسكنه لعدة أشهر أخرى.

فيما مددت المحكمة المركزية اليوم توقيف الشبان مصطفى ثائر محمود وحسين عطية وعلي عبيد وحسون عبيد من قرية العيسوية حتى تاريخ 27 – 12 – 2022.