مقتل الأسير المحرر إبراهيم الطوري بجريمة إطلاق نار في كفر قاسم

وطن: قتل الأسير المحرر إبراهيم الطوري (41 عاما)، مساء اليوم الاثنين، جراء تعرضه لإطلاق نار أمام منزله في مدينة كفر قاسم.

وكان الطوري قد اعتقل عام 2004 وحكمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالسجن 16 عاما بتهمة التخطيط لاختطاف جندي، وأفرج عنه في تموز/يوليو 2020.

وتشهد مناطق الـ 48 تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله، وسط مؤشرات تؤكد أنها متواطئة مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الاراضي المحتلة عام ـ48 منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 100 قتيل بينهم 12 امرأة. وفي عام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل، في رقم قياسي غير مسبوق.