تحذير عاجل من مرض "قاتل صامت" يمكن أن يظهر لأول مرة على أنه ألم في الظهر

وطن: حذر الخبراء من مرض "قاتل صامت" قد يظهر على أنه ألم في الجزء العلوي من الظهر.

ويوصف سرطان البنكرياس بـ"القاتل الصامت" لأنه نادرا ما يُكتشف في مراحله المبكرة عندما يكون أكثر قابلية للشفاء، وهذا بسبب كونه، في كثير من الأحيان، لا يسبب الأعراض إلا بعد أن ينتشر إلى أعضاء أخرى.

والبنكرياس عبارة عن غدة ممدودة تقع خلف المعدة وتحت الكبد. وله وظيفتان رئيسيتان: تقطير إنزيمات الجهاز الهضمي في الأمعاء للمساعدة في تكسير الطعام، وإطلاق هرمونات الإنسولين والجلوكاجون لتنظيم نسبة السكر في الدم.

ويحدث سرطان البنكرياس عندما تتشكل الخلايا السرطانية الخبيثة في أنسجته.

وكشفت غرين أونيل، والتي تم تشخيص هذا السرطان عند والدتها في عام 2013 في عمر يناهز 53 عاما، أن الأعراض المبكرة لـ"القاتل الصامت" يمكن أن تشمل آلام البطن والظهر وفقدان الوزن غير المبرر واليرقان.

في البداية قيل للمريضة إنها مصابة بعدوى في الكلى - ولكن بعد أيام قليلة قيل لها إنها مصابة بسرطان البنكرياس في المرحلة الرابعة.

وقالت أونيل لـ ITV: "عُرض على والدتي العلاج الكيماوي المسكن الذي منحها بضعة أشهر أخرى، لكنها للأسف خسرت معركتها بعد سبعة أشهر من تشخيص مرضها. لقد كانت صدمة لنا لأن أمي كانت بصحة جيدة إلى أن حصلت على هذا التشخيص، فبعد ذلك صار يتطور بسرعة كبيرة لذلك لم يكن لدينا الكثير من الوقت لاستيعاب ما يحدث".

ويبلغ متوسط معدل البقاء على قيد الحياة في جميع أنحاء أوروبا 5% فقط من المصابين، ويعيش 1% فقط لمدة عشر سنوات أو أكثر بعد التشخيص.

وأضافت غرين: "لا أريد أن تمر أسرة أخرى بما مررنا به ... نريد أن يعرف الناس أعراض سرطان البنكرياس حتى يكون لديهم فرصة للكشف المبكر".

فبحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض، ويذهب المريض إلى الطبيب ويتم تشخيصه، يميل السرطان إلى أن يصبح متقدما جدا، وهو أحد الأسباب في أن تشخيص سرطان البنكرياس يميل إلى أن يتم بعد فوات الأوان.

ويمكن فقط لثمانية من كل 100 شخص الخضوع لعملية جراحية لإزالة البنكرياس، ما يمنحهم أفضل فرصة للشفاء.

وبالتلي فإنه كلما كان التشخيص مبكرا زادت احتمالية الخضوع للجراحة والعلاج الكيميائي، وزادت احتمالية البقاء على قيد الحياة بعد ذلك، وفقا للجراح البروفيسور مارك تايلور.

ويمكن أن تتضمن الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس ما يلي:

- ألم في البطن يمتد إلى الظهر

- فقدان الشهية، أو نقصان الوزن دون قصد

- اصفرار الجلد وابيضاض العينين (اليرقان)

- براز فاتح اللون

- بول داكن اللون

- حكة في الجلد

- تشخيص جديد لداء السكري

- الجلطات الدموية

- الإرهاق

المصدر: (ذي صن)