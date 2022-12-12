الاحتلال يقرر إبعاد الناشط محمد أبو الحمص عن منطقة باب العامود

وطن: أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرارًا بإبعاد الناشط المقدسي محمد أبو الحمص عن دخول عدة مناطق في مدينة القدس لمدة أسبوعين.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن شرطة الاحتلال قررت ابعاد الناشط المقدسي محمد أبو الحمص عن منطقة باب العامود وشارع نابلس مدة أسبوعين.

يذكر أن أبو حمص من أبرز النشطاء المشاركين في الفعاليات الشعبية الرافضة للاحتلال في القدس، وهو من أهالي بلدة العيساوية، ويلقبه أهالي البلدة ب(هبوب الريح)، وقد تعرض للاعتقال والإبعاد من قوات الاحتلال عدة مرات.