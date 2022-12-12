"بي إن سبورتس" تفاجئ الجماهير العربية قبل انطلاق مباريات نصف نهائي مونديال قطر

وطن: كشفت عدة مصادر، أن شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، ستبث جميع المباريات المتبقية في مونديال 2022 مجانا على قنواتها المفتوحة.

ووصلت بطولة كأس العالم إلى مراحلها الأخيرة بعد أن حجزت أربعة منتخبات مقاعدها في الدور نصف النهائي وهي المغرب، وفرنسا، وكرواتيا، والأرجنتين.

ووفقا للصحفي المصري والمحلل في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، محمد الجزار، فمن المقرر أن يتم بث المباريات الأربعة المتبقية في مونديال قطر على قنوات "بي إن سبورتس" وقناة الكأس دون تشفير.

وكتب الجزار على حسابه في "تويتر": "أجمل هدية للجماهير العربية.. ختامها مسك.. المباريات المتبقية من مونديال العرب ستبث بدون تشفير على بي إن سبورتس وقناة الكأس

المصدر: "روسيا اليوم"