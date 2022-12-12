الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل اللبن الشرقية

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بوابة حديدية جديدة على مدخل قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، الأمر الذي أعاق حركة الدخول والخروج من وإلى القرية، قبل أن يقوم الأهالي بفتحها.

يشار إلى أن الاحتلال نصب بوابة حديدية على مدخل القرية قبل عدة أعوام قبل أن يضيف لها بوابة جديدة اليوم، كما وضع قبل عدة أشهر مكعبات اسمنتية في المكان نفسه لتشديد الخناق على القرية، إضافة إلى حاجز شبه يومي يعيق تنقل المواطنين ويمارس عليه جنود الاحتلال إجراءاتهم التعسفية بحق الأهالي.