جنود الاحتلال يقتحمون الحرم الإبراهيمي الشريف

وطن: اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

وأفادت المصادر، بأن عشرات الجنود اقتحموا مصلى الاسحاقية داخل الحرم الإبراهيمي بأحذيتهم وأسلحتهم.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان أحمد التميمي، ما يقوم به الاحتلال انتهاكا فاضحا لدور العبادة، مشددا على أهمية لجم الاحتلال ومستوطنيه بكل قوة من خلال التوافد على الحرم، ووضع السفراء والقناصل وكافة الجمعيات الحقوقية والإنسانية في صورة ما يجري داخله وفي محيطه من انتهاكات واعتداءات.