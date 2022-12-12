جامعة بيرزيت قلقة إزاء استمرار احتجاز طلبتها لدى الاجهزة الامنية وتدعو الى الإفراج عنهم

وطن: أعربت جامعة بيرزيت عن قلقها باستمرار احتجاز الأجهزة الأمنية الفلسطينية لطلبتها.

وقالت الجامعة في بيا لها انها قلقة لاستمرار احتجاز طلبتها وهم: معتصم عرمان، ومحمد عطا، ومحمد الخطيب، ومحمد قاسم، وأحمد صالح، وعبيدة قطوسة، ومحمد ناصر، ومعاذ طبطب، وعبد الجابر الطويل.

وقالت الجامعة انها تتابع عبر حملة الحق في التعليم ومحاميها والمؤسسات القانونية أوضاع الطلبة، داعية إلى سرعة الإفراج عنهم، وضرورة أن يتم توفير أسس التوقيف القانونية وضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها القوانين الفلسطينية.

وطالبت الجامعة بوضع حد لهذه الممارسة التي يلحق استمرارها وتكرارها الأذى بالجامعة وطلبتها وحقهم بالتعليم.