اسعار صرف العملات

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المؤتمر الوطني الأول لمناهضة "الأبارتهايد".. تعزيز للوعي وتو ...
هيئة التقاعد لوطن: التعديلات الأخيرة على قانون التقاعد تعزز ...
سفير المغرب لدى فلسطين: البطل هو المغرب وراية فلسطين هي الحص ...
مجلس الزيتون لوطن: مهرجان الزيتون الثالث في الخليل لم يلقَ إ ...
مؤتمر "واقع ومستقبل الحريات في فلسطين" يوصي الرئيس وقيادات ا ...
أسرى "عوفر" يقررون إرجاع وجبتي طعام تضامنا مع الأسيرين أبو ح ...
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
أحمد سعدات: سيرة "الرأس بالرأس"
استشهاد الطفلة جنى زكارنة برصاص الاحتلال في جنين
الإمارات تصادق على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دولة الاح ...
مدفيديف: روسيا تكثف إنتاج أقوى وسائل التدمير
القنصل الهولندي لدى السلطة ميشيل رينتنار: الانتخابات الفلسطي ...
وفاة 8 أشخاص جراء الفيضانات في الفلبين
انقسامات حادة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن أسعار الغاز الروسي. ...
وسط عدة تحديات.. الفراولة الغزية تصل الضفة الغربية
إنتاج وفير وطلب قليل.. مزارعو الحمضيات في غزة يطالبون بتصدير ...
أحمد الزهار.. يصنع أقواس الرماية ويحلم بالبطولات الأولمبية
ألبان المزرعة ... مشروع شبابي ريادي نجح في وضع بصمة على الخا ...
ورثها عن أجداده .. بلبل يواصل العمل في مهنة المشغولات اليدو ...
حول أهمية انشاء مكبات للنفايات في بلادنا
وتستمر المغرب في صناعة أسباب الفرح لأمة في أشد الحاجة للفرح
الخيانة الزوجية والطلاق العاطفي الصامت
من حقنا أن نفرح
وسام زغبر يكتب.. جنين أيقونة نضال وتضحية
أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعتها وزارة الأوقاف لصالح اللا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "المواد الأساسية.. تلاعبٌ بالأسعار وغيا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "الحمامات العامة .. قضاءُ الحاجة أمرٌ ص ...
تحقيق استقصائي لوطن: " ضريبة الأملاك.. صراعُ البلديات والمال ...
في تحقيق استقصائي لوطن: "متهمون" يحققون مع أنفسهم والنتائج " ...
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12.12.2022
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