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اسعار صرف العملات

12.12.2022 06:47 AM
اسعار صرف العملات

وطن: اسعار صرف العملات:

الدولار:  3.42 شيكل

الدينار الاردني: 4.82 شيكل

اليورو: 3.60 شيكل

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