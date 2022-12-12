استشهاد الطفلة جنى زكارنة برصاص الاحتلال في جنين

وطن: أعلن مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي بمدينة جنين، منتصف الليلة، عن استشهاد الطفلة جنى مجدي عصام عساف زكارنة البالغة من العمر (16 عاما)، إثر اصابتها برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين.

وقالت مصادر صحفية، إن الطفلة الشهيدة اصيبت برصاص الاحتلال بينما كانت تتواجد على سطح منزلها وعثر عليها عقب انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين، وأصابت مواطنين على الأقل واعتقلت ثلاثة آخرون، بينما الحقت اضرارا بعدد من المركبات المتوقفة وبأحد المحال التجارية، وسط مواجهات اندلعت بمنطقة "البيادر" من الحي الشرقي من المدينة.