إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

وطن: اصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

وقال الناشط عبد الحي جوابره، إن مواجهات اندلعت الليلة، في الأحياء القريبة من مدخل مخيم العروب بمحاذاة الشارع الالتفافي، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي صوب المواطنين، مما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه، ووصفت اصابته بالمتوسطة، بحسب طواقم الهلال الأحمر، ونقل لتلقي العلاج في إحدى المشافي. كما وأصيب آخرون بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

المصدر: (وفا)