الكلية العصرية الجامعية تفتتح معرض "عيون عصرية 5" للصور والأفلام

وطن: رام الله - أقام قسم الصحافة والإعلام الرقمي في الكلية العصرية الجامعية المعرض السنوي للأفلام والصور الفوتغرافية، بعنوان "عيون عصرية 5"، اليوم الأحد، في مبنى المحامي د.حسين الشيوخي، وسط حضور لأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية، وحشد من الطلبة.

اشتمل المعرض على قسمين ‏رئيسين، الأول للأفلام القصيرة؛ حيث عرضت فيه 8 أفلام، والثاني للصور ‏الفوتوغرافية وعرضت فيه 39 صورة، من إنتاج طلبة قسم الصحافة والإعلام الرقمي، وبإشراف أساتذة القسم.

ضمت لجنة التحكيم خمسة صحفيين ومخرجين ممن لهم خبرة ومراس طويل في العمل الصحفي والإخراج الفني وهم الأستاذ بشير سلامه والأستاذة دارين غيث والأستاذ بشار النجار والأستاذ جمال العاروري والأستاذ رامي جحاجحة.

تولى عرافة الحفل المحاضر في قسم الإعلام الأستاذ أمجد التميمي الذي رحَّب بالحضور، مبيناً أن المعرض يأتي تأكيداً لفلسفة الكلية العصرية الجامعية وقسم الصحافة والإعلام الرقمي فيها المرتكزة على التعليم المهني والتطبيقي، ويتجلى ذلك في إعطاء الطلبة المجال في التفاعل مع محيطهم عبر إنتاج مواد تعليمية مهنية كمخرجات لما تعلَّموه.

وقدمت لجنة التحكيم ملاحظات للطلبة المشاركين بهدف التطوير وتعزيز تجاربهم في الأفلام والصور، وأشادت بالمواضيع التي اختارها الطلبة لتسليط الضوْء عليها في أفلامهم.

وأشادت اللجنة أيضاً بالبيئة التعليمية التي توفرها العصرية الجامعية لطلبتها، والامكانيات التي تضعها في متناولهم لتطوير قدراتهم التطبيقية العملية في مجال تخصصهم.

وفي الختام تم تكريم لجنة التحكيم، ومن ثم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حقل الفيلم ‏والصورة الفوتوغرافية، وقد جاءت النتائج على ‏النحو التالي‎:

فئة الفيلم: المركز الأول لفيلم "رسائل من الدامون" والمركز الثاني فيلم "كحلي" والمركز الثالث " المحكمة العثمانية".

أما الصور ‏الفوتوغرافية فجاء في المركز الأول الصورة الخبرية للطالب موسى درَّاج والمركز الثاني صورة تراثية للطالب محمد خضر والمركز الثالث صورة لقرية دير قرنفل للطالب جهاد العموري.

