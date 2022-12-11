إصابتان واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين

وطن: أصيب مواطنان واعتقل ثالث، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي الشرقي من مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت بمنطقة "البيادر" في الحي الشرقي من المدينة، فيما ذكرت وزارة الصحة أن إصابة بالرصاص الحي في الساق وصلت إحدى مستشفيات المدينة.

وأضافت ذات المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا- لم تعرف هويته بعد- فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

وكانت قوة خاصة قد اقتحمت الحي الشرقي واندلعت اشتباكات مسلحة في المكان، بعد اكتشافها.