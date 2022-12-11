لرعاية أكاديمية النادي.. شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة شباب البيرة

وطن: وقعت شركة شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي اتفاقية تعاونٍ مع نادي مؤسسة شباب البيرة، وترعى شركة المشروبات الوطنية بموجب هذه الاتفاقية أكاديمية الفريق للناشئين، وقد شهد توقيع الاتفاقية مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عماد الهندي ومدير الأكاديمية في نادي مؤسسة شباب البيرة حسن علي والمديرة الإدارية للأكاديمية هداية جمال.

وقال مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عماد الهندي خلال توقيع الاتفاقية، "إن الشركة وضمن رؤيتها الاستراتيجية بدعم قطاع الشباب والرياضة تكثف جهودها على رعاية أكاديميات كرة القدم وتهيئة الظروف المناسبة للأعمار الصغيرة وفئات الناشئين لتمكين الأندية الفلسطينية من تخريج المواهب الرياضية القادرة على قيادة الرياضة الفلسطينية مستقبلاً والارتقاء بها".

وأشار الهندي إلى أن جهود شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي المشتركة مع الأندية تعتبر استثماراً بعيد المدى على الصعيد الرياضي بالمواهب والبنية التحتية الرياضية، معبراً عن سعادته بالشراكة مع مؤسسة شباب البيرة التي تمتلك أكاديميةً كروية لها لمساتها وبصماتها في تنشئة اللاعبين الصغار وتخريجهم ليكونوا جاهزين للعب في البطولات التنافسية.

من جهته، عبر مدير أكاديمية مؤسسة شباب البيرة حسن علي عن تقديره للرعاية المقدمة من شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي للأكاديمية، موضحاً أن الأكاديمية تسعى لتنشئة اللاعبين الصغار وفق أسس علمية لإكسابهم مهارات كرة القدم وصقل موهبتهم بحيث تكون الأكاديمية الرافد الأساسي للفريق الأول، إلى جانب تخريج العديد من اللاعبين للمنتخبات الوطنية بعد تهيئتهم على يد طاقم متكامل ومتخصص.

وبيّن علي أن الأكاديمية تضم عشرات اللاعبين من عدة فئات عمرية، ويخضعون لتدريبات متعددة على مدار الأسبوع، مشيراً إلى أن الأكاديمية تسعى لإكسابهم خبرات خارجية عن طريق الاحتكاك بالأكاديميات الخارجية إلى جانب البطولات المحلية التي تشارك بها فرق الأكاديمية.