مصرف الصفا الإسلامي يستضيف حلقة المجلس العام الاستراتيجية لأعضاء فلسطين في (CIBAFI )

وطن: عقدت جلسة حوارية حول الاستراتيجية للأعضاء وأصحاب المصلحة في فلسطين، برعاية محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. فراس ملحم، وتنظيم نضال البرغوثي مدير عام مصرف الصفا وعضو مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI ).

وجاء ذلك بحضور أعضاء المجلس العام وأصحاب المصلحة من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وأعضاء من الهيئات الرقابية وسلطة النقد الفلسطينية، في فندق الكرمل في مدينة رام الله.

وتضمنت الجلسة حلقة تشاورية فعالة عرض خلالها أهم مبادرات المجلس العام، والتوجهات الاستراتيجية التي تواكب التطورات السريعة في صناعة الخدمات المالية خلال الفترات المقبلة.

وعبر نضال البرغوثي مدير عام مصرف الصفا الإسلامي وعضو مجلس الإدارة في CIBAFI، عن سعادته باستضافة مصرف الصفا الإسلامي لهذه الحلقة المهمة، مؤكداً بأنه تشكل فرصة هامة للتعرف على متطلبات السوق الفلسطيني وتحديد احتياجات الأعضاء من المبادرات الحالية والمستقبلية.

ورحب البرغوثي بـ عبد الإله بلعتيق الأمين العام للمجلس العام لبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI )، مثمناً جهود المجلس وحرصه الدائم على دعم فلسطين ودعم الصيرفة الإسلامية، آملاً أن تكون هذه الزيارة بداية لزيارات أخرى قادمة تحمل معها العديد من المبادرات والمشاريع في مجال القطاع المصرفي الإسلامي.

وأضاف البرغوثي، "سعينا من خلال جلستنا مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى دراسة آليات النهوض بالصناعة المصرفية الإسلامية الفلسطينية، وتطوير الصيرفة الإسلامية وفق المعايير العالمية الحديثة، ما يترجم رؤية المصرف والمجلس العام بدعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تحقق الاقتصاد الحقيقي ومقاصد الشريعة".

وعبر أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI) عبدالإله بلعتيق عن سعادته بهذه الزيارة الأولى لفلسطين مبيناً أنها تعد دعماً معنوياً لسوق الصيرفة الإسلامية في فلسطين، معتبراً أنها زيارة أولية سيبنى عليها الكثير في المرات المقبلة. كما أوضح بلعتيق أن المجلس يقوم بجهودٍ كبيرة في مجال الصيرفة الإسلامية على صعيد الاستدامة والابتكار، وقد أنشأ المجلس مجموعتي عمل في الفترة الماضية لتكريس هذين المفهومين.

وأوضح بلعتيق أن المجلس أصدر في الفترة الماضية دليلاً شاملاً حول المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن العمل من طواقم المجلس جارٍ على إصدار دليلٍ آخر حول التحول الرقمي. وأكد بلعتيق خلال الجولة الحوارية إلى أن الاهتمام بإيجاد كوادر مؤهلة في مجال الصيرفة الإسلامية في مختلف المناطق من أولويات المجلس، مشيراً إلى أن (CIBAFI) يعمل على ترتيب عددٍ من الدورات التدريبية في فلسطين وفي غيرها من المناطق.



يشار إلى أن مصرف الصفا الإسلامي تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة المجلس العام لبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية في العالم (CIBAFI) للدورة الحالية والتي تمتد للخمس سنوات القادمة، كما أنه كان قد أتم انتخابه عضواَ في مجلس الادارة السابق للفترة (2017-2022 )، والتي استطاع خلالها تحقيق رؤيته وتطلعاته في طرح منتجات وخدمات مصرفية إسلامية تحاكي حاجة العملاء وتطلعاتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.