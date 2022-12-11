من حقنا أن نفرح

كتب سامر عنبتاوي: هي بالتأكيد كرة قدم في النهاية، ولعب بين منتخبات العالم، إلا أن تفاعل العالم العربي الغير مسبوق وبهذا الشكل له العديد من الأسباب: منها مواجهة الفوقية والعجرفة الغربية اتجاه العرب عموما ومحاولتهم استعراض ال superiority كشعوب مميزة أمام شعوب متخلفة عن حضارتهم هم.

ولأننا نبحث عن وحدة الشعوب مقابل تخاذل الكثير من الحكومات، و لأننا نبحث عن النصر ولو كان معنويا بعد الكثير من الهزائم، و لأن الجميع وضع القضية الفلسطينية في مقدمة القضايا؛ ليصبح انتصار المغرب انتصارا للفلسطينيين، و لأن الفرق العربية أبلت بلاءً حسنا وفي مقدمتهم المغرب، التي أعتبر أقوى دفاع وأنظف مرمى، وفي نظري أرقى مدرب بخططه و توجيهاته، لذلك كله نحن نهتز طربا و نشعر بالعزة لانتصارات المغرب، فريقا و شعبا بمعزل عن الحكومات؛ و من حقنا ذلك، و نحن نسترد روح الوحدة و الترابط بين الشعوب العربية و رفضها للتطبيع و عشقها لفلسطين.

أنا شخصيا أحب شعوب أمريكا اللاتينية، فهم يشبهوننا، وداعمين لنا، وفي الغالب ضد السياسة الأمريكية، و لهم تاريخ نضالي مشرف في مواجهة السياسة الأمريكية و أتباعها، مما أعطى نماذج ثورية رائعة كنبراس للشعوب الفقيرة و المضطهدة، و أثبتوا جدارتهم في الرياضة و الكثير من القضايا، و لكن في النهاية إذا كانت المفاضلة بين فريق عربي كالمغرب و بين دول أمريكا اللاتينية فلتعذرنا شعوبهم الصديقة، فانتمائنا القومي سيغلب، دعمنا للمغرب سيستمر، و طبعا نتمنى بقوة الكأس، و هم يستحقونه، ليكون كأس كل العرب و كأس فلسطين.



لقد أثبتت تجربة المونديال قدرة العرب على الإنجاز حتى مع رحيل الفرق العربية، و أثبتت تجمع الشعوب العربية حول قضاياهم خاصة قضية فلسطين، و المهم هنا الاستفادة والاستثمار الجيد والفاعل لذلك والبناء عليه، من حيث زيادة التلاحم و فتح الكثير من القنوات مع الشعوب العربية، وتعزيز العلاقات مع بمؤسساتهم و قواهم الفاعلة، و عدم ربط الشعوب بموقف الحكام، فقد فشل تطبيع الشعوب مع الاحتلال، و ظهر الشعب الفلسطيني بحاضنته العربية التي يجب أن تعزز، وظهر الاحتلال معزولا، منبوذا أمام المد الوطني والقومي لدى الشعوب العربية، حتى اعتبرت فلسطين اللاعب ال ٣٣ و إن لم تلعب، و المهم في ذلك أن لا تعتبر هذه نهاية الانتصارات أو بديلا عنها؛ حيث إن لم تستثمر هذه العواطف و تترجم إلى أفعال و نتائج، فكأنما لم تحصل.



نأمل وبقوة للأشقاء المغاربة تحقيق الفوز الكامل، والفوز بكأس العالم، علما بأنهم حققوا الإنجاز الكبير بمستوى اللعب والحنكة وإظهار القدرات العظيمة حتى الآن، وقد انتصرت المغرب وأنجزت الشعوب العربية الكثير حتى الآن.