مدفيديف: روسيا تكثف إنتاج أقوى وسائل التدمير

وطن: أكد الرئيس الروسي السابق، نائب رئيس مجلس الأمن، دميتري مدفيديف، الأحد، أن بلاده تكثف إنتاج "أقوى وسائل التدمير" على أساس "مبادئ جديدة"، ملوحا باستخدامها ضد الغرب.

وقال دميتري مدفيديف: "عدونا ليس متخندقا فقط في محافظة كييف في مالوروسيا (كيان إقليمي إداري للإمبراطورية الروسية السابقة). إنه موجود أيضا في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها".

وتابع في منشور، صباح الأحد، على حسابه في تطبيق تلغرام: "لهذا السبب نقوم بتكثيف إنتاج أقوى وسائل التدمير، بما في ذلك تلك القائمة على مبادئ جديدة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ولم يوضح المسؤول الروسي تلك المبادئ الجديدة، لكنها تشير على ما يبدو إلى الأجيال الجديدة من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتفتخر موسكو بتطويرها بنشاط في السنوات الأخيرة.