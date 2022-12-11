"حماية المستهلك" تبحث ملف الزيوت المعدنية

وطن: بحثت جمعية حماية المستهلك، ملف الزيوت المعدنية، وذلك خلال اجتماع نظمته في رام الله، اليوم الاحد، وشارك فيه مدير عام الشركة الفلسطينية للزيوت المعدنية "بتروبال" أجود العِسود.

وقدم العسود، شرحا عن الشركة التي انطلق نشاطها في العام 1997، وتملك المصنع الوحيد على المستوى الوطني لإنتاج كافة أنواع الزيوت لمحركات السيارات، و"الهيدروليك" والشحمة الصناعية، علما أن مقر الشركة في الخليل، ويعمل فيها حاليا 20 موظفا.

وأشار العسود، إلى أن الشركة حصلت على شهادات جودة ومطابقة محلية ودولية، وتسوق منتجاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر، ولديها أربعة خطوط إنتاج، تصل قدرتها الانتاجية الى 40 ألف لتر يوميا، لكنها تضطر إلى إنتاج اقل من نصف هذه الكمية، بسبب الوضع القائم ومشاكل السوق الفلسطينية.

وبين أن السوق الفلسطينية تفتقر إلى التنظيم، حيث يتم إدخال معظم أنواع الزيوت سواء المستوردة أو الإسرائيلية، دون إجراء الفحوص اللازمة للتأكد من الجودة أو بالحد الأدنى مطابقة مواصفات.

وأشار إلى ضرورة حماية السوق الفلسطينية من المنافسة غير العادلة، مضيفا "المصنع الخاص بالشركة صمم لخدمة الشرق الأوسط، وقد كان في السابق يصدر جانبا من منتجاته للخارج".

من جهته، ذكر رئيس الجمعية صلاح هنية، أن تنظيم السوق الفلسطينية فيما يتصل بالزيوت المعدنية يمثل أولوية بالنسبة للجمعية، باعتبار أن الحديث عن الزيوت يرتبط بمقدرات الناس وأملاكهم من المركبات وغيرها.

ورأى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على كاهل مؤسسة المواصفات والمقاييس، لتطبيق المواصفة الخاصة بالزيوت المعدنية، مضيفا "يجب أن تتم عملية الرقابة وفحص العينات، والتأكد من جودتها حماية لمواطنينا وأملاكهم".

وذكر عضو الجمعية علاء دعاس، أن دخول الزيوت المعدنية للسوق الفلسطينية دون أي فحوصات مسألة خطيرة، مؤكدا في نفس الوقت، ضرورة أن يكون المعيار لاستخدام هذه الزيوت، هو جودتها ومطابقتها للمواصفات.

ودعا إلى تطبيق قرار الحكومة الصادر قبل 10 أعوام، بخصوص إعطاء أفضلية للمنتج الوطني على قطاع الزيوت المعدنية، مشيرا إلى أن مجلس الشراء العام، يمكنه المساهمة بقوة في هذه المسألة، وهو الدور المعول عليه.

