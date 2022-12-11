الاحتلال يصدر قرارا بهدم بناية سكنية في سلوان ويخطر بوقف العمل والبناء في 11 مسكنا في الخليل

وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرارا بهدم بناية سكنية في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بهدم بناية سكنية تعود لعائلة الرجبي في بلدة سلوان، المقامة منذ ثلاثين عاما.

كما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف العمل والبناء في 11 مسكنا ومنشأة جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "زويدين" في البادية البدوية شرق بلدة يطا، وأخطرت بوقف العمل والبناء في أربعة مساكن، تعود لكل من: ناصر الاتيمين، وابراهيم مفلح الاتيمين، وفايز الاتيمين، وعبد الرحمن الطعيمات.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل والبناء في مسكن ومرافقه وبركس وحظيرة للأغنام للمواطن خليل رمضان الاتيمين، بالإضافة إلى اخطارين للمواطن هاشم ابراهيم الاتيمين، تشمل مسكنا ومرافقه.

وفي مسافر يطا، أخطرت تلك القوات المواطن ناصر ابو عبيد بوقف العمل والبناء في بركس زراعي في منطقة "التبان"، كما قامت بتصوير تجمع "خلة الضبع".