شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله

وطن: اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا يوم الإثنين 12/12/2022 عن المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة، وتشمل كامل بلدة ديردبوان، كامل بلدة برقة، أجزاء من بلدة بيتين وتشمل آخر البلد من جهة ديردبوان.

واعربت الشركة عن اعتذارها عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.