نادي الاسير: تدهور خطير على حالة الاسير المريض ناصر ابو حميد

وطن: اعلن نادي الاسير اليوم الاحد بأن ادارة السجون نقلت الأسير ناصر ابو حميد المصاب بالسرطان، من سجن "الرملة" إلى المستشفى، بعد ارتفاع حاد في درجة حرارته، وهبوط في دقات القلب.

والأسير أبو حميد تعرض لجريمة الإهمال الطبي على مدار سنوات في سجون الاحتلال، وبدأ وضعه الصحي يتراجع بشكل خطير في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، بعد الاكتشاف المتأخر لإصابته بسرطان الرئة، وأصبح اليوم بوضع صحي حرج.

واعتُقل الأسير أبو حميد (49 عامًا)، من مخيم الأمعري في رام الله منذ عام 2002 وحُكم عليه بالسجن المؤبد و50 عامًا، بعد إدانته بالمشاركة في تأسيس كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، والمسؤولية عن قتل سبعة مستوطنين.