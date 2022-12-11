قناة عبرية: جيش الاحتلال يهدد بقصف مطار بيروت

رام الله - وطن: كشفت قناة عبرية، يوم السبت، أن "إسرائيل هدّدت الحكومة اللبنانية بقصف مطار بيروت، إذا جرى استخدامه لعمليات نقل أسلحة إيرانية، مثلما فعلت مع سوريا".

ووفق قناة "كان"، فإن "إسرائيل كانت على علم بأن إيران تُجري عمليات جس نبض ومحاولات استخدام ممر جديد عبر بيروت بعد ممر دمشق".

ونقلت القناة عن مصادر، أن "الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على سوريا، خلال السنوات الأخيرة، أثبتت جدواها وأحبطت غالبية عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله، ودمّرت عدداً من المنشآت والمواقع الإيرانية على الأراضي السورية".

وأشارت إلى أن "إسرائيل لن تتعامل بأي تساهل مع نقل الأسلحة الإيرانية عبر مطار بيروت".

وأكملت القناة: "إسرائيل نقلت، عبر طرف ثالث، رسالة مفادها بأنها ستنفذ ضربات عسكرية قاسية ضد المطار في حال وصول أية أسلحة أو ذخيرة أو عتاد حربي إيراني إليه"