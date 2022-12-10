فرنسا تقصي إنجلترا وتكمل أضلاع المربع الذهبي

وطن: أكملت فرنسا، حاملة اللقب، أضلاع المربع الذهبي في مونديال قطر 2022 لكرة القدم، بعد فوزها المثير والصعب على إنجلترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على استاد البيت في مدينة الخور القطرية، في آخر مباريات الدور ربع النهائي.

وضربت فرنسا موعداً مع المغرب الذي حقق مفاجأة تاريخية وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي بفوزه على البرتغال بهدف نظيف.

وسجّل لاعب الوسط الدفاعي أوريليان تشواميني الهدف الأول لفرنسا من تسديدة بعيدة في الدقيقة (17)، قبل أن تعادل انجلترا النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح قائدها هاري كين في الدقيقة (54). ووضع أوليفييه جيرو فرنسا في المقدمة مجددا برأسية جميلة في الدقيقة (78).

وفي الدقيقة (84) احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية للمنتخب الإنجليزي، أهدرها كين، مفوتا على منتخب بلاده فرصة التعادل والعودة في المباراة، لتودع إنجلترا البطولة.

ويشهد الدور نصف النهائي من البطولة، مواجهة الأرجنتين بطلة 1978 و1986 مع كرواتيا وصيفة 2018 يوم الثلاثاء المقبل، في حين تلتقي فرنسا بطلة العالم مع المغرب، يوم الأربعاء المقبل.

ويلتقي المنتخبان الخاسران في نصف النهائي لتحديد الفائز بالمركز الثالث، يوم السبت المقبل، في حين تجري المباراة النهائية بين المنتخبين الفائزين يوم الأحد المقبل.