جيش الاحتلال يبدأ مناورة ضخمة ومفاجئة على الحدود الشمالية

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بدء مناورة مفاجئة ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، على الجبهة الشمالية، والتي تشمل لبنان وسوريا.

وبحسب الناطق باسم جيش الاحتلال، فإن المناورة ستحمل اسم "الشتاء الساخن2"، والهدف منها تعزيز جاهزية قواته على الجبهة الشمالية، والتعامل مع سيناريوهات مختلفة، وستشارك وحدات من النظام اللوجستي وقسم التكنولوجيا والمعلومات والاستخبارات.

وبين أن 8 آلاف جندي نظامي، و5 آلاف جندي احتياط تم استدعائهم للمشاركة في المناورة.

المصدر: (صحيفة القدس)