التقارب الصيني السعودي بعيداً عن الأوهام

كتب هاني عرفات

هل هناك من يعتقد أن حكام السعودية والامارات بإمكانهم الإنقلاب على أنفسهم؟ همهمات صدرت بهذا الخصوص هنا وهناك عندما اتخذ هؤلاء موقفاً ( شبه محايد ) من الأزمة الروسية الأوكرانية ، وتعالت مرة أخرى عندما قلصت السعودية إنتاجها النفطي أكثر من المتوقع، قبل عدة أسابيع ، وتحديداً قبل أسبوعين من الانتخابات النصفية الاميركية ، ومرة أخرى الآن بعد زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للرياض ، والحفاوة التي تم بها الاستقبال،الذي لم يمنح للرئيس الامريكي بايدن .

مكمن الوهم يتلخص، في أن السعودية والإمارات تغادران المعسكر الغربي ، وأنهما تحثان الخطى للانضمام للمعسكر الشرقي، تحديداً الصين وروسيا.

السعودية والإمارات لم يغادرا المعسكر الذي ينتميان إليه على الإطلاق، بل هي مغادرة مؤقتة للإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض ولأسباب معروفة ، وهذا يجري في لحظة تاريخية معينة من الصعب أن تتكرر. فما زال الربق محكماً حول أعناق هؤلاء الحكام ، إقتصادياً، سياسياً، وأمنياً على المدى البعيد. أما الأسباب التي أوجبت هذه المرونة في الابتعاد عن الادارة الاميركية تتلخص في الامور التالية:

أولاً : إنتقاد الديمقراطيين المتكرر لانتهاك الحريات المدنية في السعودية وبشكل أقل في الإمارات ، وذلك بتأثير من المجموعة التقدمية داخل الحزب الديمقراطي.

ثانياً : تراجع الوجود الأميركي المباشر في المنطقة، وتقديم إسرائيل على أنها الوكيل الحصري لإدارة شؤون المنطقة وحماية أنظمتها بالنيابة عن الإدارة الأميركية والذي تم تحديداً في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد طرامب، حيث سلم مفاتيح المنطقة في حينها لنتنياهو ، من خلال إبرام اتفاقيات أبراهام. كما ساهم ذلك في تعزيز الشعور لدى قادة هذه الدول، بأن الادارة الاميركية لن تقوم بأعمال عدائية جدية تجاهها ، طالما حظي هؤلاء الحكام برضى الحكومة الاسرائيلية.

ثالثاً: الحرب في أوكرانيا ، وما يعنينا في هذا الجانب، أن من ضمن إفرازات هذه الحرب، هو خشية الغرب من أي إجراءات قد تؤثر على إمدادات الطاقة ، تحديداً في منطقة الخليج ، وهذا ما يدفع المعسكر الغربي لغض النظر عن مشاغبات السعودية والإمارات ، لكن هذا الوضع سوف يتغير بالتأكيد فور انتهاء الحرب واستقرار الأوضاع، ضمن سيناريو معين يضمن معادلة لا غالب ولا مغلوب ، بعد استنزاف مقدرات روسيا ، أو هكذا على الاقل ما تصبو اليه الادارة الاميركية والحكومة البريطانية.

رابعاً : أضف إلى ما سبق ولا يقل عنه أيضاً، الحفاظ على سوق النفط السعودي في الصين. كما هو معلوم فإن السعودية ، تحتل الرقم واحد عالمياً في تصدير النفط الى الصين . وكما هو معروف أيضاً ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا ، زادت روسيا بشكل ملحوظ ( بزيادة الثلث تقريبا ) من صادراتها النفطية للصين والهند، و بسعر منخفض أيضاً، وبعد تحديد أوروبا لسقف سعر النفط الروسي، أعلنت روسيا عن نيتها زيادة حصة الصين والهند من إنتاجها النفطي. إذن السعودية مضطرة لتقديم بعض المغريات للصين للحفاظ على السوق النفطي هناك.

بقي أن نوضح مسألة أخيرة ، سؤال كثيراً ما يطرح ، وتتم الاجابة عليه بعمومية ، هل هناك إختلاف في السياسات الأميركية والاسرائيلية؟ بتقديري هناك إختلاف وليس خلافاً جذرياً أو أساسياً، وهو عادة يتعلق في كيفية رؤية كلا الطرفين للمصلحة الاسرائيلية ، مثلاً الادارة الديمقراطية تؤمن بأن مصلحة إسرائيل بعيدة المدى، ومن أجل الحفاظ عليها كجزء من ( المجتمع الغربي الديمقراطي ) يقتضي السماح بإقامة دولة فلسطينية ، على المقاس الاسرائيلي طبعاً، وليس على المقاس الفلسطيني، بينما إسرائيل الفاشية لا ترى ذلك ولا تريده.

الموضوع الايراني أيضاً، تسعى الادارة الديمقراطية كما سعت دائماً في هذا الملف، إلى تدوير الزوايا ،وعدم الدخول في مواجهة مباشرة ، بينما تحاول الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة الدفع باتجاه تأزيم الوضع والدفع نحو مواجهة على مستوى معين، لكن دون الوصول إلي إنهاء جذري للوضع، بغية الحفاظ على ورقة التهديد الإيراني للدول الخليجية ، لأطول فترة ممكنة ، حتى يستتب الأمر لها نهائياً.

غير ذلك الوكالة الاسرائيلية الآن ، أصبحت تمتد من شرق آسيا ، وحتى غرب أفريقيا، وكلما توسعت علاقاتها حسنت من موقعها وطلباتها لدى الادارات الاميركية. هل تذكرون العام الماضي ، وبعد إقالة حكومة حمدوك ومن ثم اعتقاله ، كيف طلب وزير الخارجية الاميركي من الحكومة الإسرائيلية التوسط لدى الطغمة العسكرية الحاكمة في السودان للعودة للتفاوض مع بعض المكونات المدنية؟

على أي حال فإننا لا نعلم بالضبط على أي حال سوف تنتهي الأمور في الحرب الدائرة رحاها الآن في أوروبا، ولكن بدون أدنى شك سوف تلقي بظلالها على المنطقة.