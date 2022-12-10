إصابات بالاختناق خلال تشييع جنازة مواطن في بيت أمر

وطن: اصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بسبب منع جنود الاحتلال مرور جنازة مواطن عبر مدخل بلدة بيت أمر البوابة.

وأفاد الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عياد، أن جنود الاحتلال اجبروا المشاركين في تشييع الحنازة عبور طريق أخرى للوصول إلى المقبرة، وقد انتشر عدد م الجنود على مداخل بيت أمر وحول المقبرة.



واضاف، وقد تمكن عدد كبير من المواطنين من فتح البوابة والمرور منها حيث قام جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت داخل المقبرة على إثر ذلك وقعت مواجهات اصيب خلالها عد من المواطنين بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا.