300 عملية اطلاق نار استهدفت جيش الاحتلال في الضفة منذ مطلع العام

وطن: ذكرت مصادر اسرائيلية ان عدد عمليات اطلاق النار التي استهدفت جيش الاحتلال خلال العام الجاري تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وان الفلسطينين لم يعودوا "راضين" عن رشق الحجارة كما بالانتفاضات السابقة وباتوا يمتشقون البنادق ويطلقون النار على الجنود خلال اقتحامهم المناطق الفلسطيية.

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم السبت، بأنه تم منذ بداية العام الجاري تسجيل ما مجموعه 300 عملية إطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن عدد مرات إطلاق النار على قوات الجيش تضاعف ثلاث مرات ما كان عليه في العام الماضي 2021 الماضي.



وأوضحت أن عمليات إطلاق النار أسفرت عن مقتل 31 إسرائيليًا حتى الآن، وهو عدد لم يكن في الأعوام الماضية.



وقالت الصحيفة العبرية بأن مصادر في الجيش الإسرائيلي "لا ترى بأن ما يجري مرتبط بانتفاضة، لأن حشود الفلسطينيين لا تخرج لرشق الحجارة في كل مكان، ولكن يكفي أن يخرج 100 مسلح معًا في نفس الوقت لإطلاق النار على الإسرائيليين، وحينها سنكون في مكان آخر".



وأشارت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين لم يعودوا راضين عن إلقاء الحجارة، ولكنهم باتوا يمتشقون البنادق ويطلقون النار تجاه الجنود الإسرائيليين خلال اقتحامهم للمناطق الفلسطينية.

(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)