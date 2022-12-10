الاحتلال يواصل عزل الأسير عنان أبو العرايس لليوم الحادي عشر على التوالي

وطن: - قال نادي الأسير، اليوم السبت، بأنّ إدارة سجون الاحتلال، تواصل عزل الأسير عنان أبو العرايس (23 عامًا) من مخيم الأمعري / رام الله، لليوم 11 على التوالي، حيث من المقرّر أن يُفرج عنه بعد انتهاء مدة حكمه البالغة خمس سنوات في تاريخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وبيّن النادي في بيان له، أنّ عملية عزله تمت بعد عملية قمع واسعة، نفذتها إدارة السّجون بحقّ الأسير ظافر الريماوي عم الشهيدين الشقيقين جواد وظافر الريماوي، ومجموعة من رفاقه الأسرى القابعين معه في سجن "النقب" وكان ذلك في تاريخ ال30 من تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، حيث جرى نقله لاحقًا إلى زنازين سجن "نفحة"، وما يزال يقبع فيها، فيما أبقت على مجموعة من رفاقه في العزل في سجن "النقب" ومن بينهم عنان.

يُذكر أنّ الأسير عنان هو شقيق الشهيد ميلاد أبو العرايس.