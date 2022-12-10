الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على هولندا

رام الله - وطن: بلغ منتخب الأرجنتين نصف نهائي كأس العالم بعد فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإصافي 2-2 في مباراة ربع النهائي التي أقيمت على استاد لوسيل.

وسجل للمنتخب الأرجنتيني ناهويل مولينا 35 والأسطورة الفذة ليونيل ميسي 73 من ركلة جزاء فيما وقع على هدفي منتخب هولندا الوحيد فاوت فيخهورست 83، 90+11.

وستلعب الأرجنتين في نصف النهائي على ملعب لوسيل أيضاً ضد منتخب كرواتيا الفائز على البرازيل في ربع النهائي.