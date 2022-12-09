انتهاء التحضيرات والاستعدادات لانطلاق المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري

وطن: أعلنت دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية، الانتهاء من التحضيرات والاستعدادات، لانطلاق المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري والابارتهايد، الذي سيعقد في القاعة الرئيسية في جمعية الهلال الأحمر، في الحادي عشر من الشهر الحالي.

وذكرت اللجنة التحضيرية المشكلة من دائرة مناهضة الفصل العنصري، واللجنة البرلمانية في المجلس الوطني الفلسطيني، وحركة المقاطعة BDS، ووزارة العدل ومجلس حقوق الإنسان، أن المؤتمر سيشارك به عدد واسع من الشخصيات ومنظمات المجتمع المدني، والفصائل والقوى والنشطاء، من مختلف القطاعات الأكاديمية والإعلامية والاقتصادية.

وأضافت اللجنة التحضيرية أن المؤتمر، يستهدف إطلاق تحالف دولي لإنهاء الابارتهايد، للعمل على الساحة الدولية في مسارات سياسية وحقوقية ومجتمع مدني، للضغط على الحكومات والبرلمانات، لاتخاذ مواقف عملية ضد الابارتهايد والاحتلال الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس، والضغط لمحاسبة ومساءلة دولة الابارتهايد الاسرائيلي في محكمة الجنايات والمحاكم الدولية والمحلية.