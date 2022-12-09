"عرين الأسود" : مسير اليوم جزء بسيط مما لدينا وننتظر من الاحتلال الخطأ الذي سيكلفه الكثير

رام الله - وطن للانباء: دعت مجموعة "عرين الأسود" أبناء الشعب الى اعلان النفير العام، والمقاومين الى التأهب والاستنفار والثورة.

وقالت العرين في بيان لها مساء اليوم "نقول لأبناء شعبنا البطل لقد آن الأوان ليعلن النفير العام فكل بندقية حرة تعرف وجهتها هي جيش كامل وكل مقاوم يعرف بوصلته هو جيش كامل إن آلاف البنادق ومهما كثرت لا تساوي شيء أمام ثورة شعب أهلنا في جبل النار أهلنا في جنين الثورة أهلنا في القدس في الخليل في رام الله في سلفيت في طولكرم قوموا وثورا على الطغيان ماذا نخشى ومن ماذا نخاف أنخاف الموت هي ميتة واحده فلتكن في سبيل الله"

ووجهت "العرين" رسالة الى الاحتلال قائلة "نقول للمحتل نحن في مجموعة عرين الأسود ننتظر منك الخطأ الذي سيكلفك الكثير بإذن الله. نقول لك أوهمت نفسك أنك تستطيع انهاء المقاومة، وأوهمت شعبك بأمن كاذب وأنت تعلم تماما ما نقول ونقول لك مزيدا من القتل ومزيدا من الإجرام الذي سيرتد عليك بإذن الله، وسينهار وهم الأمن الذي إعتقدت أنك بنيته خلال سنوات".

وأوضحت "العرين" ان المسير العسكري الذي نظمته اليوم ما هو الا "جزءا بسيطا مما لدينا والله ما اردنا فيه علوا ولا كبرياء إنما اردنا نطمئن أبناء شعبنا على عرينهم ونوجه بهذا المسير رسالة لشعب الكيان بأن جيشكم يكذب عليكم ويجركم إلى الهاوية بإذن الله".

وتبنت "العرين" عمليتي اطلاق نار مساء اليوم تجاه حاجزي حوارة وبيت فوريك، مضيفة "مقاومينا الأبطال من كل فصيل، أسودنا المنفردة كونوا على يقظة تامه وأيديكم على الزناد ..سنحاورهم بالدم بالرصاص باللغة التي لايفهم غيرها هذا العدو".