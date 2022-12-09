مصرع 3 مهاجرين وفقدان 5 بحادث قارب قبالة إسبانيا

وطن: لقي ثلاثة مهاجرين حتفهم على الأقل في حادث قارب قبالة ساحل مدينة مرسية الإسبانية، حسبما قال ممثل الحكومة المركزية في الإقليم الإسباني الجنوبي الشرقي، خوسيه فاليز، لمحطة كوب الإذاعية اليوم.

ولا يزال البحث جارياً عن 5 من أصل 14 راكبا لقارب خشبي، بينما تم إنقاذ 6 مساء يوم أمس.

ولم يُعرف في البداية من أي دولة في شمال أفريقيا، غادروا منها.

كان أحد المشاة قد رأى ثلاث جثث في المياه على شاطئ جنوب مرسية يوم أمس وأبلغ الشرطة.

وتحدث فاليز عن مأساة جديدة، وطالب بأن يتم وقف عصابات التهريب.

وقال إن حقيقة أن الناس كانوا يخاطرون بحياتهم، قدمت فكرة عن "حجم المأساة الاجتماعية التي كانوا يفرون منها".