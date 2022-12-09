المشاكل الاسرية وأثرها على استقرار الزواج

كتبت اسماء بني شمسة: تنبثق أهمية الأسرة في المجتمع من كونها مؤسسة اجتماعية، فتكوين الأسرة ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري ودوام الوجود الاجتماعي والأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وتمثل الأساس الاجتماعي في تشكيل وبناء شخصيات أفراد المجتمع والامة والزواج شرعه الله تنظيما للفطرة يتميز به الانسان الذي كرمه الله ورفعه من حضيض الحيوانية في تلبية الفطرة وحفظ النسل والنسب يقول تعالي :-( والله جعل لكم من انفسكم أزواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات) صدق الله العظيم.

نادرًا ما تسير العلاقة الزوجية بدون حدوث أي مشاكل أو خلافات بين الطرفين لكن الأهم هو معرفة كيفية الصمود أمامها والعمل على حلها وتجاوزها بكل هدوء دون أي صراعات كبيرة تدمر الحب بين الزوجين وان تحقيق السكينة في محيط الاسرة مسؤولية مشتركة بين الزوجين.

فتتأثر العلاقة الزوجية بين الزوجين بكثير من العوامل والمشاكل، منها الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، ما يعقيهما عن الاستمتاع بحياتهما وقد يكون مصدر هذه الضغوط من داخل الاسرة نفسها او من البيئة المحيطة بها سواء الاهل او العمل.

فيعتبر تدخل الأهل من أهم المنغصات التي تعترض طريق الزوجين وخصوصا في بداية حياتهما الزوجية، فتبدأ المشاكل بالظهور بينهما بسبب تلك التدخلات، وقد تتفاقم وتؤدي إلى الطلاق في نهاية المطاف، ولهذا فإن تدخل أهل الزوجين في حياة أبنائهم وخصوصياتهم ومحاولتهم رسم حياتهم يحتاج إلى تعامل سليم للحفاظ على كيان الأسرة.

والخلاف المادي والمالي على المصروفات، خاصةً في حال كان الزوج هو المعيل الوحيد في البيت، وكانت الاسرة تعاني من الديون وكثرة الالتزامات فان هذا يوثر على استقرار الحياة الزوجية.

وتتأثر الحياة الزوجية كثيراً بفارق السن بين الزوجين، ولذلك يجب أن يكون فارق السن بينهما معتدلاً، حتى لا يمثل حاجزاً فكرياً يحول دون تلاقيهما في كثير من الأمور المهمة، ولكي يحقق ما يبحث عنه الطرفين في العلاقة، وهو الاحتواء الذي يشمل احتواء العقل والعاطفة وكل ما يشكل وجدان الشريك في العلاقة.

وكذلك غياب الشعور بالتقدير، فكلى الزوجين يبحث في بيته عن التقدير والتقييم من الطرف الاخر، وفي حال افتقد هذا الأمر فإنه لن يشعر بالسعادة، فالتقدير من أهم الأمور التي يرغب بها الرجل او المرأة من الزواج بعد إشباع الرغبة الجنسية والعاطفية، والمشاركة في اتخاذ القرار واحترام وتبادل الراي الذي يساعد الزوجين على التفاهم والاستقرار.

وكذلك إدمان أحد الزوجين او كلاهما للهاتف المحمول وقد يفضل قضاء معظم وقته على مواقع التواصل الاجتماعي على الجلوس مع الشريك والعائلة وهذا يؤدي الى إفساد علاقتهما الزوجية وقد يصل بالزوجين الى الصمت الزواجي والطلاق العاطفي.

ومن خلال المقابلات التي اجريتها مع عينة من الاسر تبين انها تواجه هذه التحديات والمعيقات التي تقف عقبة امام استقرارهم الزواجي واستمرارهم فالوقوع في الشجار والخلافات تعتبر تجربة مريرة، ولكن إذا تعلمنا كيف نعبر عن رأينا ونتوصل إلى نتائج مرضية للطرفين ونحترم وجهة نظر الآخر فإن النقاشات قد تصبح مفيدة. وإذا لم ينجح الطرفان في الالتزام بهذه القواعد فإن الضغط النفسي الذي يسببه الشجار المتكرر يمكن أن يدمر صحة الطرفين النفسية والجسدية، ويزيد احتمالات إصابتهما بالأمراض والاضطرابات النفسية.