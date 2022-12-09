شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي عن بعض المناطق من محافظة رام الله والبيرة يوم غد السبت من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف عصرا، ويشمل القطع المناطق التالية: أجزاء من بلدة بيرزيت وتشمل : منشار بربار والمجاورين، مدرسة بيرزيت التطبيقية والمجاورين، محطة 2000 للمحروقات والمجاورين، إسكان الصالحي والمجاورين، إسكان أبو ظاهرية والمجاورين، مكتب داخلية بيرزيت والمجاورين،مكتب تسوية أراضي بيرزيت والمجاورين، إسكان طلبات جامعة بيرزيت والمجاورين، متحف فلسطين والمجاورين، تكنوبارك والمجاورين.

واعربت الشركة عن اعتذارها عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

