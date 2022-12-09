كرواتيا تقصي "السيليساو" بركلات الترجيح

وطن: حقق منتخب كرواتيا فوزًا صعبًا على نظيره البرازيلي ببطولة كأس العالم في قطر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والتمديد بالتعادل بهدف لهدف وذلك تأهل بهذه النتيجة إلى الدور نصف النهائي.

شهد الشوط الأول حذرًا من الفريقين وانحصر اللعب وسط الملعب مع محاولات قليلة للبرازيل لتهديد مرمى كرواتيا لكن دون خطورة كبيرة.

ومع انتصاف الشوط استحوذت كرواتيا على الكرة وتدويرها بين الخطوط لكنها لم تقترب من مرمى أليسون إلا في مناسبات قليلة ودون خطورة كبيرة.

ومع اقتراب الشوط من نهايته حاول السيليساو تكثيف هجماته لكنه اصطدم بدفاع كرواتي محكم ومن خلفه الحارس المتألق دومينك ليفاكو فيتش.

الشوط الثاني:

استهل المنتخب البرازيلي الشوط بهجمات خطرة مع اختراقات من العمق والأطراف وتسريع اللعب والمناولات القصيرة بقيادة نيمار، لكنه أخفق في هز الشباك.

ونجح المنتخب الكرواتي في تبطيء رتم اللعب والعودة إلى الاستحواذ في منتصف الملعب ونجح في ذلك بقيادة لوكا مودريتش الدي أربكت مناولاته الطويلة الدفاع البرازيلي.

وفي الربع ساعة الأخيرة ومع تبديلات المدرب تيتي لتنشيط الهجوم هددت البرازيل المرمى الكرواتي مرارًا، وأضاع نيمار فرصة محققة للتسجيل من انفرادة تامة داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بقدم الحارس، ليتمكن رفاق مودريتش من الصمود حتى انتهاء الشوط الثاني بالتعادل دون أهداف والذهاب إلى شوطين إضافيين.

في الشوط الإضافي الأول ضغط (راقصوالسامبا ) على المنتخب الكرواتي بقوة وأهدروا فرصًا عديدة مع تألق الحارس الكرواتي، لكن وفي الدقيقة (105) هز نيمار مدرجات إستاد المدينة التعليمية على وقع هدف جميل بمجهود فردي تمكن به من مراوغة الحارس الكرواتي ولسددها بقوة في سقف المرمى معلنًا تقدم البرازيل بهدف مقابل لاشيء.

وفي الشوط الإضافي الثاني تراجع المنتخب البرازيلي إلى مناطقه للحفاظ على النتيجة معتمدًا على الهجمات المرتدة لكن مودريتش أعاد الحياة للمنتخب الكرواتي بقيادته هجمة خطيرة تمكن فيها برونو بيتكوفيتش من إحراز هدف التعادل، لتذهب المباراة إلى الركلات الترجيحية التي حسمت المباراة لصالح كرواتيا لتتأهل إلى الدور نصف النهائي.