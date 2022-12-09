السلطات الروسية ترجح فرضية "عمل إجرامي" وراء حريق ضاحية موسكو

وطن: أعلنت إدارة الطوارئ الروسية أنها تشتبه في أن الحريق الهائل الذي اندلع في مركز للتسوق في إحدى ضواحي العاصمة موسكو وأسفر عن سقوط قتيل على الاقل، نجم عن عمل «إجرامي» كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية إن «فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريق على مساحة سبعة آلاف متر مربع»، اندلع في مركز تجاري في إحدى ضواحي موسكو.

واشتعلت النيران في مركز التسوق «ميغا خيمكي» في ضاحية خيمكي بشمال العاصمة الروسية على بعد سبعة كيلومترات عن مطار شيريميتييفو الدولي.

وأوضحت الوزارة على تطبيق انستغرام «بسبب انهيار السقف، امتد الحريق على الفور في منطقة واسعة»، مشيرة إلى الصعوبة التي تواجهها فرق الإطفاء في العمل.

وبعيد ذلك، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصادر في إدارة الطوارئ لم تحددها، أن السلطات تشتبه بأن الحريق نجم عن عمل «إجرامي».

وذكرت وكالة «انترفاكس» أن فرضية «أعمال متعمدة، مثل حريق إجرامي، مطروحة»، بينما قالت وكالة «سبوتنيك» إن عملا إجراميا هو «أحد التفسيرات الرئيسية» لهذا الحريق.

وقالت وكالات الأنباء الحكومية بعد ذلك إن سبب الحريق قد يكون مخالفة لمعايير السلامة.

وظهر في مقاطع ڤيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريق هائل وناس يفرون من مبنى تشتعل فيه النيران باتجاه موقف للسيارات.

وذكر رئيس وكالة خدمات الطوارئ في منطقة موسكو أن الحريق على ما يبدو كان نتيجة لانتهاك لوائح السلامة خلال أعمال إصلاح في المبنى.

وكان مركز ميغا مقرا لعدد ضخم من سلاسل التجزئة الغربية قبل أن ترحل الشركات من روسيا في أعقاب اندلاع الحرب في اوكرانيا.